TU CARA ME SUENA - GALA 1 - TEMPORADA 4

Ángel Llácer lo ha dejado claro: "Aquí no vota ni Dios hasta que estas chicas hagan de Baccara", asi que dicho y hecho. Lolita y Shaila Dúrcal han retrocedido a los años setenta para cerrar las actuaciones de la primera gala cantando a dúo 'Sorry, I am a Lady' de Baccara.