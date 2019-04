Ana Morgade se alza con el triunfo y cede el premio a su compañera Vicky Larraz

La duodécima gala de 'Tu cara me suena' eleva el nivel de las anteriores, empezando por la divertida imitación que Vicky Larraz ha hecho de la estrella pop Meghan Trainor, que le ha valido una muy buena puntuación por parte del jurado. Pablo Puyol no ha vivido esta noche su mejor programa, pues a pesar de la actuación que nos ha regalado, ha recibido también la puntuación más baja. Edu Soto ha llevado su imitación de Jim Morrison hasta el extremo, no abandonando el personaje si un solo segundo.

Al igual que Silvia Abril, que sigue regalándonos algunos de los momentos más desternillantes del programa, en esta ocasión gracias a su interpretación de Massiel. Por su parte, Ruth Lorenzo ha imitado a su amiga y compañera en Eurovisión, Conchita Wurst. Acompañado de los hermanos Muñoz, El Sevilla ha sabido estar a la altura con su imitación del dúo Estopa.

Falete ha vuelto a emocionar a todos, especialmente a Lolita, gracias a su imitación de Olga Guillot, y Adrián Rodríguez ha aportado el punto rockero a la noche interpretando al grupo estadounidense Green Day.