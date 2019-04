Adele, Pavarotti y Alaska, entre las imitaciones de la segunda semifinal de 'Tu cara me suena'

TU CARA ME SUENA – GALA 15 – TEMPORADA 4

En la segunda semifinal de 'Tu cara me suena', Edu Soto imitará a The Righteous Brothers y Silvia Abril a Alaska. Ana Morgade dará vida a Petula Clark y Falete se convertirá en Luciano Pavarotti. Vicky Larraz será Adele y El Sevilla será Javier Gurruchaga. Adrián Rodríguez se transformará en Daddy Yankee y Pablo Puyol imitará a Guns N' Roses.