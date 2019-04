TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

Xuso es uno de los finalistas de Tu cara me suena y para él ha sido todo un aprendizaje "He aprendido de todo y de todos, he querido que la gente se lo pase bien conmigo en el escenario, he sido una esponja". El jurado le define como"la gran sorpresa del programa" y que tiene todos los requisitos para seguir creciendo como artista".