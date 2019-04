TU CARA ME SUENA - GALA 4

Esta semana Xuso Jones ha imitado a uno de los mejores cantantes del pop británico, Robbie Williams. Caracterizado de la misma manera que él en el videoclip, ha cantado 'Let me entertain you' y se ha metido mucho en el papel. Incluso le ha dado un lametazo a Marta Sánchez que ha dejado a todos patitiesos y ha levantado algunas envidias entre los miembros del jurado.