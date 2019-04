TU CARA ME SUENA - GALA 12

En la gala 12 de Tu cara me suena, Xuso Jones se ha metido en la piel del ídolo juvenil por escelencia, Justin Bieber. Recreando una de sus actuaciones a la perfección, Xuso ha bailado y cantado como si del cantante canadiense se tratara. Ha cantado "As long as you love me".