El Sevilla rejuvenece para cantar 'La gallina co-co-ua' como Ana Anguita

TU CARA ME SUENA – GALA 13 – TEMPORADA 4

Con un look que no deja indiferente a nadie aparece El Sevilla sobre el escenario de 'Tu cara me suena' para interpreta 'La gallina co-co-uá' de Enrique y Ana. Lolita y Shaila Dúrcal terminan la actuación del Sevilla con lágrimas en los ojos de la risa. Lolita dice que va a soñar con la imagen del Sevilla, Àngel Llàcer asegura que después de esa actuación sólo le ha faltado poner un huevo y Shaila dice que le va a valorar el esfuerzo del vestuario más que el vocal.