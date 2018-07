El Sevilla se convierte en Yurena para cantar 'A por ti' y 'No cambié'

TU CARA ME SUENA - GALA 17 - TEMPORADA 4

El Sevilla imita a Yurena en la gran final de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena' para cantar dos de los éxitos de la particular cantante 'No cambié' y 'A por ti'. ¿Cómo reaccionará el jurado de cuando vea al líder de los Mojinos Escozíos en ese papel?