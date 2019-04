TU CARA ME SUENA – GALA 11 – TEMPORADA 4

Caracterizado con una capa de maquillaje que le cubre toda la cara y el pecho, el concursante ha subido la temperatura del plató con su imitación de Jason Derulo. Pablo Puyol canta ‘Want to want me’ y protagoniza una de sus actuaciones más enérgicas en la undécima gala de ‘Tu cara me suena’.