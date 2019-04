Llum, el ejemplo de concursante perfecto en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

Llum Barrera es una de las finalistas de Tu cara me suena, algo que le parece un "lujo con la de vozarrones que hay en este programa". Llum como su propio nombre indica ha sido la luz de este programa, imitaciones únicas como la de Susan Boyle o Encarnita Polo "Estoy muy orgullosa de haber imitado a Encarnita Polo, Madonna, Susan Boyle y a Robert Smith porque siempre me ha gustado". El jurado llama a Llum la reina de Tu cara me suena.