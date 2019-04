Flo imitó al Sevilla pero, ¿cómo imitará él a grandes artistas?

Imitado y vestido casi igual que su imitador en la temporada pasada de 'Tu cara me suena', El Sevilla se subió por primera vez al escenario para cantar a dúo con el humorista "Amigo Félix". Todavía no hemos tenido la oportunidad de ver qué tal se le da al cantante de los Mojínos Escozíos imitar a grandes artistas de la canción, pero podremos verlo próximamente en la cuarta temporada de 'Tu cara me suena'.