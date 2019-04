TU CARA ME SUENA - GALA 13

Nuestra rubia explosiva se mete en la piel de Linde Perry de 4 Non Blondes para cantar en la gala 13 de Tu cara me suena el único éxito conocido del grupo 'What's up'. Con guitarra acústica en mano, Edurne se gana al público de Tu cara me suena en una imitación que deja a los miembros del jurado boquiabiertos.