Edu Soto se pone en la piel de José Mercé para cantar 'Mammy Blue'

TU CARA ME SUENA – GALA 4 – TEMPORADA 4

Edu Soto se pone flamenco en la cuarta gala de Tu cara me suena para convertirse en José Mercé y canta 'Mammy Blue'. Lolita le aplaude la actitud a la hora de imitar a José Mercé porque asegura que es muy difícil cantar flamenco. Àngel Llàcer piensa que Edu Soto ha estado muy bien en su actuación aunque se le iba un poco el catalán a la hora de cantar el tema. Shaila Dúrcal asegura sentirse encantada con la capacidad de Edu como actor a la hora de meterse en los personajes.