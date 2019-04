TU CARA ME SUENA – GALA 12 – TEMPORADA 4

Una semana más, el humorista Edu Soto lo ha dado todo sobre el escenario de 'Tu cara me suena'. El concursante imita al mítico Jim Morrison, vocalista de 'The Doors', para interpretar su tema 'Light my fire'. Soto ha sorprendido por su concentración y entrega, algo que el jurado valora muy positivamente.