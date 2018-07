Edu Soto canta el éxito 'Start me up' popularizado por The Rolling Stones

TU CARA ME SUENA – GALA 15 – TEMPORADA 4

Edu Soto tiene un reto muy difícil en la primera semifinal de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena'. El humorista y actor se ha puesto en la piel de Mick Jagger, vocalista, compositor y cofundador del grupo The Rolling Stones para cantar el éxito que popularzió la banda británica de rock en los años 80 'Start me up'. Una vez más, Soto ha dejado boquiabierto tanto al público como al jurado por su entrega en la actuación, dejando el nivel muy alto a las puertas de la final.