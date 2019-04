TU CARA ME SUENA - GALA 10

Los años 80 se cuelan en el plató de Tu cara me suena con la imitación de Arturo Valls. El concursante con más sentido del humor de Tu cara me suena se pone al frente de una mesa de DJ y con sus gafas de sol y la gorra nos hace un espectacular imitación de 'Así me gustan a mí' del mítico Chimo Bayo.