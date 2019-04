TU CARA ME SUENA - GALA 7 - TEMPORADA 4

Esta semana Vicky Larraz está muy contenta porque por fin le ha tocado hacer de alguien sexy como es Cher. Pero la concursante también está preocupada porque le toca competir con Heidi. Vuelve a ver el numerazo de Vicky cantando “If I could turn back time” en ‘Tu cara me suena’.