¿Cómo ha evolucionado Tu cara me suena a lo largo de los años? Estos son los cambios más significativos del formato

Una de las claves del éxito de Tu cara me suena es que ha sabido mantener su esencia desde la primera de sus ediciones, que se emitió en septiembre de 2011 y revolucionó la televisión en nuestro país.

Desde entonces, ha intentado seguir la línea de esa exitosa primera edición, con concursantes carismáticos con perfiles variados e imitando a artistas emergentes o con extensas trayectorias. Eso sí, desde la tercera edición, el número de concursantes subió de ocho a nueve, teniendo en varias ocasiones a participantes dobles como Los Chunguitos, Los Morancos o Gemeliers.

Por la mesa del jurado también han pasado rostros como Mónica Naranjo, Carolina Cerezuela o Shaila Dúrcal hasta formar el que conocemos hoy en día. Este es solo un ejemplo de los pequeños cambios que el formato ha hecho para sorprender a los espectadores o adaptarse a sus necesidades.

El sistema de votación

En las primeras ediciones, el jurado ya repartía notas entre 4 y 12 y eso equivalía al 50% de la puntuación final del concursante. Sin embargo, al contrario que ahora, el público no era el que completaba esa votación, si no que eran los propios participantes los que le otorgaban 5 puntos individualmente al concursante que más le había gustado.

Como los puntos de los concursantes eran clave para escoger al ganador y muchas veces se repartía pensando en quién todavía no había ganado una gala, se decidió dejar este privilegio en manos del público, manteniendo el porcentaje de puntuación del jurado.

Las casillas especiales del pulsador

Las casillas especiales en el pulsador comenzaron a aparecer en la segunda temporada. Anna Simon fue la primera en ‘traer a un amigo’ e imitó a Sonia y Selena junto a Patricia Pérez. A partir de la cuarta edición, se incorporaron casillas como ‘Dos en uno’, ‘Original y copia’ o ‘Training VIP’.

Estas novedades en el pulsador permitieron al espectador disfrutar de más imitaciones, conocer caras nuevas y muchos rostros conocidos pudieron demostrar su potencial como imitadores en su paso por el programa. Algunos se convirtieron en concursantes oficiales de otras ediciones gracias a eso.

Otras ediciones especiales

Con el éxito de las primeras ediciones de Tu cara me suena, el programa decidió apostar por una versión infantil que se emitió en 2014. Ocho niños participaron acompañados cada gala por Xuso Jones, Anna Simon, Santiago Segura, Roko, María del Monte, Daniel Diges, Llum Barrera y Miki Nadal.

En 2017, llegaría Tu cara no me suena todavía, una versión en la que personas no conocías demostraban su talento para imitar. Aunque algunos no lo recuerden, en esta edición conocimos a la ganadora de Drag Race España 2, Sharonne, que se metió en la piel de Olga Guillot y Chavela Vargas.