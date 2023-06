Alfred García confiesa lo que más le impresionó de Eurovisión: “Allí todo es grande”

La actuación de la Gala 13 de Alfred le hizo vivir Eurovisión casi por segunda vez. Aunque `Beggin’´, la canción que le tocó interpretar esta semana no fue con la que arrasó Maneskin en el festival, también le ha supuesto un gran reto. Además, el pulsador ha hecho que se emocionase recordando los momentos en los que representó a España.

Instantes antes de su gran cambio, el cantante revelaba, entre risas: “Creo que es la producción, después de `Tu cara me suena´, más grande en la que he participado”. A pesar de la magnitud de Eurovisión, el público del programa no defrauda ni a los más experimentados.

Manel Fuentes no pudo dejar de preguntar por los nervios momentos antes de salir al escenario del que está pendiente toda Europa. Aunque la experiencia puede parecer intimidante, Alfred destacó el papel del equipo para rebajar la presión. ¡Echa un vistazo al vídeo para ver lo que opina de su paso por el festival!