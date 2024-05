Messi elimina a Maribel: “Como soy del Madrid, lo he puesto con los ojos cerrados”

Este programa estaba siendo de lo más sorprendente. Desde el fallo que había propiciado el vacile de Arturo Valls a Maite en la primera pregunta, cada error se estaba convirtiendo en motivo de risas.

Esta vez le ha tocado a Maribel que, tras no conseguir dar con la respuesta correcta a una pregunta sobre Messi, su argumento no ha convencido a ninguno de los presentes: “Como soy del Madrid, lo he puesto con los ojos cerrados”, ha dicho.

Arturo no daba crédito a la explicación de la concursante y le ha preguntado: “¿Lo del sentido común que habíamos hablado antes…?”. ¡Dale a play para ver este momentazo!