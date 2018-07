José Luis, Unax, Samuel, Miki Nadal y Daniel Diges imitan a One Direction en Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | GALA FINAL

El resto de concursantes que no han pasado a la final de Tu cara me suena Mini nos han hecho enloquecer a todos en la gala final con su imitación de One Direction. Samuel, Unax, José Luis, Daniel Diges y Miki Nadal se han convertido en la boyband más famosa de los últimos tiempos y han cantado “Live while we’re young” y no hemos parado de bailar con ellos.