La guerra estalla entre Rakel y Víctor en la huerta de Navarra

PRUEBA GRUPAL | PROGRAMA 5

La prueba grupal no ha ido del todo bien para el equipo naranja. Capitaneado por Víctor, los concursantes no han sido capaces de finalizar su plato. Es más, una de las ollas a presión en las que se estaba cociendo uno de los ingredientes más importantes no ha podido ser abierta y, por tanto, el plato ha quedado incompleto. Tanto Melissa como Rakel se han rebelado en contra de su capitán, y la guerra ha estallado en los campos navarros.