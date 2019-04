Teresa: "Supe que merecía salir del concurso"

Para Teresa es un sueño el haber formado parte de Top Chef. A pesar de que es una persona muy tranquila, no consiguió calmar los nervios durante el programa. "Qué difícil es mantener la calma", dice.

Recuerda como especialmente bonito el momento en el que le dieron los cuchillos el primer día, y como algo triste el día que salió del programa, porque no pudo hacerlo como quería. "Me sentí muy mal porque sabía que merecía salir". Por su cabeza pasaba que ese día se iba a ir, y recuerda que sufrió mucho dolor de barriga. "Me gustaría borrar ese día", reconoce.

Además, dice que para llegar a la final no hay que ser sólo un buen cocinero, también hay que ser buen concursante, y ella considera que Marc ha sido muy buen concursante, sobre todo el saber encajar las críticas.