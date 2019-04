Paco Roncero: "Me siento como en casa, el recibimiento ha sido excepcional"

RUEDA DE PRENSA TERCERA TEMPORADA DE 'TOP CHEF'

Paco Roncero es el nuevo miembro del jurado de esta tercera temporada de 'Top Chef'. "La verdad que me siento como en casa, porque he tenido un recibimiento excepcional", ha dicho el recién llegado. No te pierdas todas las sorpresas que nos tienen preparadas para esta tercera edición de 'Top Chef', este miércoles, a las 22:30 horas, en Antena 3.