"Los concursantes de Top Chef nos exponemos con nuestras virtudes y defectos"

Paula Aprovechando que cocinaron pulpo, qué recetas me recomiendas para prepararlo en casa yo que soy una cocinera novata. ¡Algo fácil por favor!

Hola Paula!

Mira es importante limpiar y cocer bien el pulpo.

Yo le froto los tentáculos enérgicamente con sal gorda para limpiar bien los restos, lo lavo bien en agua fría, le quitó la boca y doy la vuelta a la cabeza, la limpio bien , y para que esté más tierno, es conveniente congelarlo un par de días. Sacar con antelación a cocinarlo, que esté bien descongelado.

Cocinar en una cacerola grande, con agua hirviendo suave, cogiéndolo por la cabeza hay que introducirlo y sacarlo tres veces (asustarlo), tiene que quedar sumergido en agua pero que no sobre mucha, el soltará más agua, así se concentrara el sabor durante la cocción que es de unos 35/40 por kilo si el pulpo pesa entre 2 y 4...si es de + 5 /6 kg a lo mejor pasa a 45 min por kg.

Cuando pinchas y entra bien la puntilla, en la parte ancha del tentáculo, cerca de la cabeza, lo dejas reposar dentro del agua de cocción unos 20 min...es importante que esté en su punto, y no se pase.

Después, tienes infinidad de posibilidades.

RECETA TIPO ORIENTAL

Ingredientes:

Unos brotes verdes variados

Unas setas enoki

El pulpo cortado en lonchas de 1cm de grosor aprox...

Para el aliño:

Mezclando un poquito de jengibre rallado, salsa de soja, jugo de Lima, guindilla spelette molida( o la que te guste), aceite de sésamo y aceite de oliva virgen y lo mezclo bien, junto con el resto de ingredientes, luego espolvorea con sésamo negro y sal en escamas.

RECETA TRADICIONAL CON PATATA COCIDA

Otra opción es hacerlo con patata cocida en el agua de cocción del pulpo a la que añadimos 30gr de sal x Litro. Se cuecen unos 15 min .

Corta la patata en rebanadas

Corta el pulpo en trozos de 1 cm aprox

Un chorrito de aceite de oliva virgen,

Sal en escamas y con un poquito de pimentón picante espolvoreado,

¡Está de muerte!

Javi. Me gustaría comentar que por parte de la producción del programa, deberían considerar que un buen Chef no lo es sólo por la calidad de su cocina, sino también por su nivel como persona. ¿Qué opinas?

Hola Javi. Me pides mi opinión y te la voy a dar sincera... Estamos viendo un concurso de Cocina Top Chef!!! Los castings , se basan en : los currículums, los perfiles profesionales , las pruebas de cámara y los platos que se realizan en el casting .

Cuando vas a cenar a un restaurante, NO sabes qué vida tienen los que te cocinan... qué clase de personas son...

Los concursantes de Top Chef nos exponemos, somos personas con nuestros defectos y virtudes.

Yo te hablo por mí. Siempre he sido consciente de que no es bueno criticar a nadie públicamente, creo que por eso me he ganado el cariño de tantísima gente

"En un mes sale mi propio libro de recetas"

Rosita89 ¿Has estado en el restaurante de algunos de los concursantes de tu edición? ¿Qué te parece?

Hola Rosita89.

Pues no, la verdad, que no he estado en ninguno. Pero este martes inaugura (y voy a ir) una tienda de comida preparada y cocina central, Vicente Cubertorer, que no consiguió los cuchillos en el primer capítulo de mi edición , pero mantenemos una gran amistad , vive en Castellón . También quiero ir a visitar Samsha que se habla muy bien de Víctor. Y por supuesto he estado en Yakitoro de Chicote! Que me ha encantado! Y en La Finca de Susi que es precioso y maravilloso ...con toda la personalidad y belleza de Susi y su marido encantador José María García .

Ana ¿No te animas a sacar un libro de recetas? A mí me encantaría. Besos

Ana, muchas gracias, y si , en un mes , sale mi primer libro de recetas , Barbara Te Cocina. Estoy muy contenta, es un libro que recopila recetas desde mis inicios hasta la actualidad. Recetas que preparo a mis amigos, familia y clientes ...de cocina muy variada y muy a mi estilo, cocina del mundo! Muy Yo!

Ya me encargaré de intentar informaros a todas/os, jiji , por la cuenta que me trae.

Y en Cocinatis.com , todos los miércoles , se publica un videoblog mío con trucos de cocina y tendencias.

jrtol Qué técnicas de cocina de vanguardia manejas y cúales aprendiste en Top Chef?

Pues desgraciadamente no cuento con mucha maquinaria, me encantaría tener deshidratadora y muchas cosas de las que no dispongo, así que con el sifón, ahumadora, vacío, nitro y cocción al vapor voy que chuto. Y la verdad, que muchas como el nitro, ósmosis....las puse en práctica, la primera vez , en Top Chef!

Flequi Y tu. ¿Qué opinas de las lágrimas de Marta? ¿hubo tema o no hubo tema jejej? En serio, son tan fuertes los lazos que se crean durante el concurso.

Hola Flequi

Si , son increíblemente fuertes, te hablo de mi edición y de lo que yo viví , se pasan muchas horas juntos bajo mucha presión y se desarrollan amores y odios, muy variados , en corto periodo de tiempo.

Mira, yo con Vicente Cubertober, solo pase dos días, y lo pase fatal, cuando no consiguió los cuchillos, se ha convertido en una amistad bonita y duradera.

Yo llore, con casi todos, y eso q me las hicieron pasar canutas!