Julio Iglesias Jr.: "Lo peor es el vértigo"

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

La verdad es que no sabía mucho de que iba el programa, pensaba que era simplemente saltar desde un trampolín y ya está, no tenía ni idea de las alturas, de si era fácil o difícil, pero ha resultado un programa muy divertido para mí.

Eso sí, ha supuesto un reto porque no sabía que tenía vértigo y lo estoy pasando un poco mal, incluso hay alguna altura desde la que ni me tiro.

¿Pero te pensaste mucho participar en ‘Splash, famosos al agua’?

No me lo pensé porque me gusta mucho el deporte, los retos, me encanta venir a España y como es un programa muy divertido dije que sí en seguida. Es más, me ofrecieron a la vez participar en el ‘Splash’ español y en el americano, y me decidí por este porque me sentía más cómodo.

¿Qué diferencias estás encontrando con ‘Tu cara me suena’?

Unas de las razones por las que estoy muy cómodo es porque está mi amigo Santiago Segura (risas) ‘Tu cara me suena’ es más mi mundo, cantar, actuar… esto es más para gente que por ejemplo ha hecho paracaidismo, caída libre… porque vértigo no van a tener nunca y tienen cierta ventaja. Otra diferencia es que hay que tener habilidad para ejecutar los saltos de ‘Splash’, práctica y meterle tiempo para hacerlo bien.

¿Cómo llevas los entrenamientos en la piscina?

Bien, pero no me paso cuatro horas saltando sin parar, es que soy muy inquieto (risas) Recuerdo que mi primer día de entrenamiento sólo intenté tres veces el salto que voy a hacer el lunes.

En los entrenamientos diarios son muy buenos porque tenemos unos profesores estupendos, nos ayudan mucho y espero que el esfuerzo valga para pasar a la siguiente ronda.

¿El vértigo está siendo lo más complicado para tí?

Desde luego, el vértigo está siendo lo más complicado a la hora de afrontar los saltos del programa. Sin ninguna duda.

Sois 28 concursantes, pero, hasta ahora ¿cuál te ha sorprendido más?

Ayer tuve la oportunidad de conocer en persona a Serafín Zubiri y la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque se tiró desde los 7 metros el primer día y es increíble, es una gran persona y me ha impresionado mucho su fuerza de voluntad.

¿Puede que sea la revelación del programa?

Creo que podría llegar a serlo, es que lo hace muy bien.

¿Qué te parecen los presentadores, tanto Arturo Valls como Ainhoa Arbizu?

Arturo es amiguete mío, ya nos conocemos de la gala de ‘Tu cara me suena’ en la que apareció y me parece un gran presentador que lo hace muy bien. A Ainhoa la he conocido en el programa y me parece una gran chica, con mucha chispa y que lo hace muy bien.

¿Cómo definirías a los miembros del jurado?

Conozco a Santiago Segura desde hace mucho tiempo y me llevo muy bien con él, creo que va a ser el que me dé más puntos de todo el jurado (risas) Emilio Ratia es uno de nuestros profesores, nos sigue en los entrenamientos, ve lo que nos esforzamos y su voto es muy importante. Anna Tarrés, lo mismo, es una gran profesional, sabe lo que dice y cuando opina es porque sabe lo que dice. Y José María, como gran deportista de élite que es, nos valora como el piensa que hemos hecho el salto.

¿Cómo afrontas el programa del lunes?

Con muchos nervios p

¿Qué pensaste cuando te ofrecieron participar en el programa?

La verdad es que no sabía mucho de que iba el programa, pensaba que era simplemente saltar desde un trampolín y ya está, no tenía ni idea de las alturas, de si era fácil o difícil, pero ha resultado un programa muy divertido para mí.

Eso sí, ha supuesto un reto porque no sabía que tenía vértigo y lo estoy pasando un poco mal, incluso hay alguna altura desde la que ni me tiro.

¿Pero te pensaste mucho participar en ‘Splash, famosos al agua’?

No me lo pensé porque me gusta mucho el deporte, los retos, me encanta venir a España y como es un programa muy divertido dije que sí en seguida. Es más, me ofrecieron a la vez participar en el ‘Splash’ español y en el americano, y me decidí por este porque me sentía más cómodo.

¿Qué diferencias estás encontrando con ‘Tu cara me suena’?

Unas de las razones por las que estoy muy cómodo es porque está mi amigo Santiago Segura (risas) ‘Tu cara me suena’ es más mi mundo, cantar, actuar… esto es más para gente que por ejemplo ha hecho paracaidismo, caída libre… porque vértigo no van a tener nunca y tienen cierta ventaja. Otra diferencia es que hay que tener habilidad para ejecutar los saltos de ‘Splash’, práctica y meterle tiempo para hacerlo bien.

¿Cómo llevas los entrenamientos en la piscina?

Bien, pero no me paso cuatro horas saltando sin parar, es que soy muy inquieto (risas) Recuerdo que mi primer día de entrenamiento sólo intenté tres veces el salto que voy a hacer el lunes.

En los entrenamientos diarios son muy buenos porque tenemos unos profesores estupendos, nos ayudan mucho y espero que el esfuerzo valga para pasar a la siguiente ronda.

¿El vértigo está siendo lo más complicado para tí?

Desde luego, el vértigo está siendo lo más complicado a la hora de afrontar los saltos del programa. Sin ninguna duda.

Sois 28 concursantes, pero, hasta ahora ¿cuál te ha sorprendido más?

Ayer tuve la oportunidad de conocer en persona a Serafín Zubiri y la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque se tiró desde los 7 metros el primer día y es increíble, es una gran persona y me ha impresionado mucho su fuerza de voluntad.

¿Puede que sea la revelación del programa?

Creo que podría llegar a serlo, es que lo hace muy bien.

¿Qué te parecen los presentadores, tanto Arturo Valls como Ainhoa Arbizu?

Arturo es amiguete mío, ya nos conocemos de la gala de ‘Tu cara me suena’ en la que apareció y me parece un gran presentador que lo hace muy bien. A Ainhoa la he conocido en el programa y me parece una gran chica, con mucha chispa y que lo hace muy bien.

¿Cómo definirías a los miembros del jurado?

Conozco a Santiago Segura desde hace mucho tiempo y me llevo muy bien con él, creo que va a ser el que me dé más puntos de todo el jurado (risas) Emilio Ratia es uno de nuestros profesores, nos sigue en los entrenamientos, ve lo que nos esforzamos y su voto es muy importante. Anna Tarrés, lo mismo, es una gran profesional, sabe lo que dice y cuando opina es porque sabe lo que dice. Y José María, como gran deportista de élite que es, nos valora como el piensa que hemos hecho el salto.

¿Cómo afrontas el programa del lunes?

Con muchos nervios porque es mi primer programa. He llegado hace unos días a España, pero con fuerza y con ganas de pasar esta primera ronda.

¿Qué tanto por ciento de posibilidades te das de pasar de ronda?

Creo que un 50% (risas)

Y si llegas a la final y la ganas ¿Qué harías?

¿Te digo la verdad? Creo que tengo un 00000000000000,00000001% de posibilidades de ganar ‘Splash, famosos al agua’. Me dan mucho miedo la salturas y hay compañeros que se tiran desde mucho más alto que yo. Lo veo muy complicado.

¿Qué te parece el éxito de público que está teniendo el programa?

Me parece muy bien porque, al igual que ‘Tu cara me suena’, son programas muy divertidos donde el público ve cosas diferentes, es un espacio de deportes, hay risas, hay acción… y eso a la gente le gusta

¿Qué diferencia ves a este ‘Splash’ con el americano?

En América se hace todo a lo grande, igual que los coches en Estados Unidos son más grandes, pues esto igual. Pero la edición española está muy bien hecha y no tiene nada que envidiar a la americana.

orque es mi primer programa. He llegado hace unos días a España, pero con fuerza y con ganas de pasar esta primera ronda.

¿Qué tanto por ciento de posibilidades te das de pasar de ronda?

Creo que un 50% (risas)

Y si llegas a la final y la ganas ¿Qué harías?

¿Te digo la verdad? Creo que tengo un 00000000000000,00000001% de posibilidades de ganar ‘Splash, famosos al agua’. Me dan mucho miedo las alturas y hay compañeros que se tiran desde mucho más alto que yo. Lo veo muy complicado.

¿Qué te parece el éxito de público que está teniendo el programa?

Me parece muy bien porque, al igual que ‘Tu cara me suena’, son programas muy divertidos donde el público ve cosas diferentes, es un espacio de deportes, hay risas, hay acción… y eso a la gente le gusta

¿Qué diferencia ves a este ‘Splash’ con el americano?

En América se hace todo a lo grande, igual que los coches en Estados Unidos son más grandes, pues esto igual. Pero la edición española está muy bien hecha y no tiene nada que envidiar a la americana.