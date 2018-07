Elisabeth Reyes: "He superado muchos de mis miedos"

El reto de Elisabeth Reyes es poder superar su miedo a las alturas. Le tiene mucho respeto y no se toma el concurso a la ligera.

Además, la ex miss España nos ha contado cómo han sido sus ensayos y cómo va progresando poco a poco. El entrenamiento ha sido muy duro y está muy contenta con los avances que está haciendo. "Me lo he currado mucho", afirma.

Junto a sus compañeros, ha hecho un gran equipo y Elisabeth confiesa que se llevan muy bien entre ellos.

Ya ha superado muchos de sus miedos, y aunque está muy nerviosa, espera que esta noche todo le salga muy bien.