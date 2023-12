¡Qué lástima! Melani Olivares y Eduardo Navarrete no consiguen entender la pista de Rubén

La compenetración entre concursante e invitado es fundamental para sumar puntos en cada ronda. En la primera partida de la noche, Melani Olivares y Eduardo Navarrete han hecho todo lo posible por ayudar a los concursantes a estar un paso más cerca de la ronda final y los dos lo han hecho tan bien que Alina y Rubén han tenido que jugar a una ronda de desempate.

A la cuarta pista del superpassword, Rubén ha tenido claro que la palabra que buscaban era batería y eso lo ha llevado hasta la ronda final, donde ha conseguido sumar 500 euros gracias a la ayuda de Melani y Eduardo.

Como es habitual, el programa le ha ofrecido al concursante duplicar su dinero con un último password. Rubén ha optado por dar como pista la palabra guía con los ojos cerrados, algo que ha despistado a los invitados. Melani y Eduardo han dado como respuesta final “espiritual”, pero la palabra oculta en realidad era… ¡ciego!

“Pero ¿cómo no has dicho invidente o braille?”, ha preguntado Cristina Pedroche extrañada al conocer cuál era el password final. ¡Ha sido una pena! Quizás con otra pista hubiese conseguido duplicar su dinero. ¡Pero se lleva 500 euros que no está nada mal!