¡Espectacular remontada! La estrategia fallida de Pablo permite la victoria de Javier en 'El Rosco'

Pablo Díaz y Javier Dávila se han enfrentado en un rosco muy igualado, con grandes respuestas por parte de ambos y con margen de tiempo para finalizar.

En un primer momento todo parecía indicar que el rosco acabaría en manos de Pablo, lo que hizo que el concursante tirase de estrategia, dejando finalizar el reloj con 22 aciertos. Ante esta situación, Javier no tenía más remedio que buscar una gran remontada.

Con 18 aciertos , Javier Dávila tenía 35 segundos para igualar o superar a Pablo, todo depende de él.

¡Revive este emocionante duelo en 'El Rosco'!

Uno de los momentos más divertidos lo hemos vuelto a ver en 'La Pista'. Pablo no sólo ha cazado al vuelo la canción, también se ha venido arriba con ‘I want to break free’.