Noche de paz para Rosa en El Rosco… y pesadilla antes de Navidad para Manu

Manu y Rosa han hecho un gran regalo de Navidad a los espectadores de Pasapalabra: uno de sus mejores duelos en El Rosco. En realidad, todo este programa de Nochebuena ha tenido un brillo especial, lleno de buenos deseos y de momentos inolvidables. No ha faltado ni el infalible ‘All I want for Christmas is you’, aunque Mariah Carey puede temblar ante la versión mejorada que ha hecho Goyo Jiménez.

En El Rosco, pese a lo igualado que ha sido el duelo entre los concursantes, no se ha repetido el empate del programa anterior. Ambos han jugado de forma espectacular, destacando el poco habitual primervueltismo de Manu: 21 aciertos en sólo cinco turnos. En el atril de al lado, Rosa no ha perdido su estela y ha acabado igualando ese marcador… y superándolo.

Con cierto miedo a liarla, la coruñesa ha ido arriesgando hasta llegar a las 22 letras en verde. Después, se ha plantado, confiando en que ese listón fuera suficiente para regalarse una noche en paz. Así ha sido, porque Manu ha fallado al intentar remontar y eso le ha llevado a su particular pesadilla antes de Navidad. ¡Disfruta de este trepidante Rosco en el vídeo!