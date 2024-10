¡Jugadón de Manu en El Rosco! Sorprende a Nacho en un final inesperado

Cada concursante de Pasapalabra tiene su propia forma de jugar en El Rosco. Una de las estrategias preferidas es el ‘primervueltismo’, un término que Orestes convirtió en arte y que a Rafa le valió incluso para ganar su histórico bote. Otros muchos optan por la prudencia, con Pablo como gran ejemplo. En este grupo, Manu se está convirtiendo en un fiel ‘segundovueltista’, una táctica que esta vez le ha funcionado a la perfección con un final sorprendente en su nuevo duelo contra Nacho.

Los dos concursantes, que han jugado por un bote de 706.000 euros, han protagonizado una partida apasionante. Eso sí, cada uno con un ritmo completamente diferente. Nacho ha ido desde el principio a zancadas: de seis aciertos nada más empezar, de cinco después… Con otros dos turnos, ha completado una primera vuelta de 21 letras en verde.

Sin embargo, el extremeño se ha encontrado con un problema al dudar con las cuatro letras que le faltaban. Ese frenazo le ha servido a Manu para empezar la remontada desde un llamativo marcador de 21-9. Su primera ronda de preguntas ha sido de sólo 13 aciertos, pero se ha crecido en la segunda vuelta… ¡hasta empatar con su rival!

Los dos concursantes han alargado su duelo intentando exprimir el tiempo. Sin embargo, el duelo no iba a acabar en tablas. Manu, con menos segundos, ha sacado un as casi in extremis y ya se ha plantado con esos 22 aciertos.

Nacho se ha encontrado con una situación inesperada… y desesperada. Sólo necesitaba una respuesta correcta para evitar la Silla Azul, pero no tenía ninguna opción clara. Sin embargo, no le quedaba más remedio que arriesgar. ¡Revive este final inesperado en el vídeo!

Antes de El Rosco, Roberto Leal ha charlado con los invitados. La Mari de Chambao le ha regalado su nuevo libro, el segundo que ha escrito, titulado En la cresta del ahora. La cantante ha afirmado que es “una especie de carpe diem”, una invitación a “vivir el presente”.

Además, Roberto ha descubierto que la cantante le ha escrito una dedicatoria. “¡Qué bonito! ¿Lo puedo leer?”, le ha preguntado el presentador. Sin duda, el mensaje era… ¡gloria bendita!