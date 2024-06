¡Apoteósico! Manu deja sin respiración a Roberto Leal lanzándose a resolver la última letra de El Rosco… ¿se llevará el bote?

El programa de hoy ha cerrado con un Rosco histórico. Vicky no ha tenido la misma suerte que Manu en las pruebas y no ha logrado acumular tantos segundos. Su fallida jugada en el ¿Dónde Están? le ha pasado factura, pero no ha tardado en ponerse a la altura de su rival.

Pese a la ventaja que le sacaba Manu, la burgalesa ha cogido carrerilla y ha sido la primera en completar la primera vuelta con 20 aciertos. Acertando varias letras más, la concursante ha decidido plantarse a tres de los 250.000 euros.

Manu ha cogido fuerzas en los últimos segundos, viendo que Vicky se quedaba fuera de juego.El madrileño se ha lanzado con varias letras correctas hasta que ha llegado a 24.

A tan solo una respuesta del bote, la tensión ha subido en plató. Cuando parecía que el joven se iba a plantar en la victoria, Manu ha decidido jugársela con la última letra. El silencio ha invadido Pasapalabra a la espera de la comprobación de Roberto, que ha terminado diciendo que la respuesta era incorrecta. ¡Por muy poco! ¡Revive el increíble Rosco en el video!