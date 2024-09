“Me he quedado tranquilo”: El acierto de Nacho que traslada a Manu toda la presión en El Rosco

El bote de Pasapalabra sigue resistiéndose cuando ha llegado a 592.000 euros. Sin embargo, el nivel de Manu y Nacho en El Rosco sigue altísimo. La demostración es que uno u otro están alcanzando los 23 aciertos en los últimos programas. Con esta racha, quizá los nuevos invitados que han llegado para ayudarles sean testigos de un momento histórico.

El duelo número 24 entre los dos concursantes ha estado igualado, especialmente al inicio. Manu ha comenzado por delante en el marcador, aunque Nacho le ha dado la vuelta con un turno de nueve respuestas. A partir de ahí, ha ido marcando distancias durante la primera vuelta, que ha terminado con 19 aciertos.

En esta ocasión, Manu ha conseguido no perder la estela de su rival, y ha llegado a los momentos decisivos con sólo una letra en verde menos: 20-19. Sin embargo, Nacho ha mezclado templanza y valentía para llegar a 23 aciertos y plantarse. Ha suspirado especialmente tras dar la última respuesta: “Menos mal, me he quedado muy tranquilo”, ha asegurado.

Para alcanzar ese listón y, al menos, empatar, Manu ha tenido el reto de sumar tres letras. Tan fácil y tan difícil como quedarse a dos del bote. ¿Habrá conseguido evitar la próxima Silla Azul? ¡No te lo pierdas en el vídeo!