Javier Dávila, descrito por sus rivales: "Es una máquina de saber"

Pasapalabra, el concurso más exitoso de la historia de televisión, sorprende a todos con la Noche de Campeones, un emocionante torneo que reúne a cuatros de los concursantes más importantes en la historia del programa. Javier Dávila es también uno de los más queridos. Cuenta en su palmarés con un bagaje de 76 programas, 42 victorias y un premio de 26.400 euros. ¡Un auténtico mito!

“Cuando me he enterado de que venía, he estado a punto de coger la puerta y darme media vuelta”, ha asegurado entre risas Luis de Lama. La admiración hacia Javier es increíble tanto por parte del público como de los propios concursantes. “Es una máquina de saber”, añade el madrileño.

Orestes Barbero también deja claro que, si hablamos de cultura, Javier no tiene rival: “Ganarle en saber en bruto es imposible, como mucho se puede en un juego en particular”. Por último, Pablo Díaz recuerda al salmantino con especial cariño y admiración: “Es uno de los participantes más grandes de la historia de los concursos en España”. ¡Menudo halago!

Javier Dávila se merece todo esto y mucho más. Sin duda, este regreso es más que una Noche de Campeones: es un recordatorio de su impacto duradero en el corazón de Pasapalabra. ¡Revive al completo las palabras de cariño del resto de participantes!