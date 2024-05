La templanza de Vicky tras tambalearse en la Silla Azul: “Me he acordado de algo que me dijo mi marido”

Tras vencer a Inma en la Silla Azul, Vicky se ha convertido en la nueva contrincante de Manuel en Pasapalabra. Además de ser seguidora del programa, la burgalesa ha reconocido ser fan de Orestes.

Aunque Vicky llegó pisando fuerte, no tuvo mucha suerte en el anterior Rosco y hoy ha arrancado el programa desde la Silla Azul. Enfrentándose a Antonio, la concursante ha fallado la primera pregunta, lo que le ha hecho perder el equilibrio.

Sin embargo, nada ha podido con ella y la burgalesa se ha llenado de valor. “Me he acordado de una cosa que me dijo mi marido”, ha confesado Vicky tras vencer a su rival. La concursante ha contado que su marido le aconsejó que, si fallaba, se recompusiera rápido y siguiese. ¡Cuánta razón! ¡Dale al play para ver lo que le ha respondido Roberto Leal!