El sufrimiento de Pepa Aniorte al ‘atragantarse’ con este tema de Amaral: “¡Me la sé!”

En el programa anterior, Pepa Aniorte regresó a ‘Pasapalabra’ con las pilas recargadas y dispuesta a darlo todo en cada una de las pruebas… ¡y así lo demostró en ‘Una de Cuatro’! La actriz se marcó un casi pleno, donde tan solo falló en los últimos segundos de la prueba.

Gracias a ella, el equipo azul consiguió acumular 28 segundos de golpe y, por supuesto, Aniorte se llevó la enhorabuena de Orestes y Jota Abril.

En este programa, Pepa Aniorte e Isabel Zubiaurre se han debatido en duelo en ‘La Pista’ y no les ha resultado tan fácil como esperaban. A ambas les sonaba la sintonía de la canción, pero ninguna conseguía dar con la letra ni el título de este tema de Amaral. “¡Me la sé, no me acuerdo!”, decía con rabia Aniorte.

Ha sido en la última ronda en la que Roberto Leal nombra el título con otras palabras, donde la actriz ha sido la más rápida en pulsar y conseguir dar por fin con la letra. A pesar de su sufrimiento, logra hacerse con dos segundos para el equipo azul. Pepa Aniorte ha celebrado muy ilusionada su victoria al ritmo de ‘Días de verano’. ¡Así se hace!