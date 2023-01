Silvia Alonso flipa por culpa de un... ¿secreto?: “Puede ser que yo no me entere de nada”

Antes de dar paso a ‘El Rosco’, Roberto Leal ha querido charlar con Silvia Alonso y descubrir qué proyectos tiene entre sus manos. Uno de ellos es la serie ‘Sin huellas’ y el presentador le ha preguntado por el estreno. Sin embargo, la actriz no ha podido responderle porque no lo sabe.

Lo llamativo es que Adriana Torrebejano, que también está en ese proyecto, sí conoce la fecha. “¿Por qué tú lo sabes y Silvia no?”, ha señalado Roberto. “Interesante”, ha apuntado Juan Ramón Lucas, mientras la afectada se quedaba sin saber cómo reaccionar.

Finalmente, Silvia ha reconocido: “Puede ser que yo no me entere de nada”. Incluso ha ironizado cuando, al hablar de su película ‘Eres tú’, ha comentado que tampoco sabía cuándo se estrenará: “Igual la gente lo sabe y yo no”, ha bromeado. ¿Mala memoria? ¡Dale al play y no te pierdas este momento en el vídeo!