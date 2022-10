La reacción de David Fernández ante el nuevo chiste de Orestes: ¿le dará su aprobado?

La ‘Silla Azul’ ha sido un mero trámite esta vez para Orestes, que ha conseguido rápidamente recuperar su sitio en ‘Pasapalabra’ para jugar su programa número 266. Lo va a hacer con un equipo nuevo, formado por Neus Sanz y Carlos Segarra.

Orestes, fiel a su sentido del humor, se ha quedado pensando en la extraña relación que podría tener Popeye con un péplum, lo que ha dado pie a uno de sus improvisados chistes. Con David Fernández en el plató, en su caso para ayudar a Rafa junto a Olivia Molina, Roberto Leal ha querido saber su opinión como cómico.

“Te has vuelto loquísimo ahora mismo, ¿no?”, le ha preguntado el presentador. Y el invitado no ha dudado en darle al burgalés el aprobado e, incluso, buena nota. “Es mejor que una broma que había pensado yo y que no la voy a decir”, ha comentado entre risas. ¡Descubre en el vídeo el chiste de Orestes!