El ocurrente chiste de Roberto Leal a una aspirante a ‘Pasapalabra’: “Si no lo digo se me queda dentro”

El último rosco ha llevado a Rafa directo a la ‘Silla Azul’ donde se ha enfrentado a Maru, una nueva aspirante a concursar a ‘Pasapalabra’. Ella viene de Cuenca, es funcionaria en agricultura y, sobre todo, ha destacado que es una apasionada de ver el ciclismo, especialmente a Perico Delgado: “Es mi amor platónico”, ha asegurado a Roberto Leal.

Además, Maru ha confesado la historia de cómo llegó a conocer personalmente al ciclista y que, tal es su nivel de fanatismo que organiza sus vacaciones en función de cuándo se hace la Vuelta Ciclista.

Ante tal confesión, Roberto Leal no ha podido dejar pasar la oportunidad para soltar uno de sus improvisados y ocurrentes comentarios que tanto le caracterizan y que ha provocado las risas en plató: “Si no lo digo se me queda dentro”, confesaba así el presentador. ¡Descúbrelo al detalle en el vídeo!