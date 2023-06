El motivador mensaje de Chema Martínez: “Soy lo que soy fruto de esas experiencias”

Cada visita de Chema Martínez a 'Pasapalabra' es un disfrute por su energía, por lo bien que se le da la prueba de 'La Pista' y por su ejemplo de superación. De nuevo, charlando con Roberto Leal antes de que Moisés y Fer jugaran 'El Rosco', ha ofrecido un mensaje motivador para tomar nota.

"Después de 200.000 km, el cuerpo me ha dicho basta de la única manera que sabe"

El presentador se ha interesado por cómo lleva una lesión que, como el propio atleta ha precisado, ya sufrió hace unos ocho meses. "Cosa que no me había pasado a lo largo de toda mi carrera deportiva", ha apostillado. Tiene afectado el tendón de Aquiles. Sin embargo, el invitado ha asegurado que está "fuerte" y ha demostrado se sentido del humor: "Después de 200.000 km, el cuerpo me ha dicho basta de la única manera que sabe", que es pidiéndole "un poquito de tregua".

Mientras tanto, sigue dando conferencias a nivel empresarial sobre la reinvención y el talento. "Cuento las cosas que he pasado en mi vida, que han sido muchas y muchas no han sido tan buenas como quisiera", ha explicado, añadiendo: "De todas he aprendido y soy lo que soy fruto de esas experiencias". Por eso, lo que él siempre intenta transmitir es que "cada día, si te esfuerzas, no siempre lo puedes conseguir pero por lo menos estás satisfecho porque has dado todo lo que tenías". ¡Revive su mensaje al completo en el vídeo!