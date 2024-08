¡Misión imposible! La canción de La Niña Pastori que ha ganado la batalla contra Almudena y Santi

Tanto Almudena como Santi han demostrado, a lo largo de su trayectoria en el programa, su gran conocimiento musical. Pero esta vez… ¡parece que su intuición les ha fallado!

Ninguno ha conseguido adivinar la canción que resonaba por el plató, necesitando llegar hasta el último intento para conocer quien era la misteriosa persona que se ocultaba tras el ritmo flamenco.

Entre risas, Roberto Leal ha desvelado que no era otra que… ¡La Niña Pastori cantando “Tú me camelas”! Aunque no se han llevado ningún segundo, los dos han pasado un momento muy divertido juntos.

¡Corre a darle al play para descubrirlo!