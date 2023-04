El hilarante ‘lapsus’ de Javier Coronas con una palabra del diccionario

A diferencia de Raúl Cimas, que ha contado en su presentación el drama que tiene con su gato enfermo , Javier Coronas ha asegurado que se encuentra “muy bien” de cara a su segundo programa en ‘Pasapalabra’. “Ayer me habría ido a mitad de programa”, ha bromeado.

Además, como el nivel de Marta es tan “espectacular”, él ha querido ponerse a su altura. “Me he pegado toda la noche estudiando el diccionario”, ha asegurado. Sin embargo, ha reconocido: “No me he acabado la ‘A’”.

Al menos le ha dado tiempo para aprender un montón de palabras que empiezan por esa primera letra del abecedario. Ha puesto algunos ejemplos, aunque con un lapsus que ha provocado las risas de todos en el plató. ¡Descúbrelo en el vídeo!