“Si no me gusta hacer nada, ¿para qué voy a hacer algo?”, así habla Emilio de su afición favorita

Pablo ha tenido que batirse en duelo contra Emilio en la ‘Silla Azul’ después de perder en el último rosco contra Javier.

Cristina no ha podido evitar la risa al contar cuál es la afición preferida del nuevo aspirante a concursante y ha sido él quien ha explicado que “si no me gusta hacer nada, ¿para qué voy a hacer algo?”.

Roberto Leal no ha dudado en acompañar al valenciano en su afirmación y ha añadido que “eso lo decía Fernando Fernán Gómez”.

¡Vuelve a verlo y no te pierdes el duelo por la permanencia con las letras ‘f’ y ‘r’!

En ‘El Rosco’, Pablo se ha arrepentido de su decisión y Javier ha recurrido al humor en un duelo marcado por la diferencia de segundos.