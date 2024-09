El espectacular logro de Manu que le iguala con Nacho en Pasapalabra: “Una locura”

Manu y Nacho siguen sumando duelos juntos en Pasapalabra. Llegan a la veintena gracias a la Silla Azul que ha superado el extremeño, que no se ha librado de las bromas por el fallo que certificó su derrota en el pasado Rosco. El reino llamado Alashiya incluso ha llevado a un hilarante momento con Cristina Alvis, a quien le ha salido un juego de palabras por el que se ha disculpado con el concursante: “Perdón, no he querido ofender”.

Nacho se lo ha tomado con humor, ha superado la prueba y, ya en la mesa, incluso ha confesado que incluso se ha alegrado de haber tenido que pasar por la Silla Azul. Ha explicado el motivo: “Parece que he recuperado mi control sobre mis pulsaciones, que había perdido en los primeros programas”.

Además, el extremeño ha querido felicitar a Manu al destacar la marca personal con el que ambos han quedado ‘empatados’. “Es un gran logro para ser la primera vez que sale en la tele”, ha asegurado. ¿De qué hito se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!