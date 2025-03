El emotivo relevo de Andrea Duro a Carla Domínguez con Física o química: “Tenemos unos dignos sucesores”

Entre las series emblemáticas de Antena 3 en sus 35 años de historia, una de las destacadas es Física o química. Marcó la adolescencia millennial y ahora, en atresplayer, tiene un gran relevo con FoQ: La Nueva Generación. Entre el nuevo reparto, se encuentra Carla Domínguez, que ha visitado Pasapalabra por primera vez, disfrutando de cada una de las pruebas.

Además, el plató del concurso ha sido el escenario del encuentro de Carla con Andrea Duro, que simboliza la primera generación de la serie por su recordado papel de Yoli. “Estoy superilusionada, me parece tan fuerte”, ha afirmado la debutante en Pasapalabra, que ha reconocido que era “muy pequeña” cuando se estrenó Física o química, por lo que se empezó a ver los capítulos cuando la cogieron para su personaje. “Me he visto como la mitad, me encantó”, ha asegurado.

Roberto Leal ha explicado una llamativa coincidencia: “Carla, la primera vez que viene a Pasapalabra, con 19 años; Andrea Duro, la primera vez que fuiste a Pasapalabra, también”. De esta manera, se completa un ciclo con este emotivo relevo en el concurso. “Tenemos unos dignos sucesores”, ha confesado Andrea. ¡Disfruta de este momentazo en el vídeo!