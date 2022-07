A punto ha estado de ocurrir algo inédito en ‘Pasapalabra’. “No ha pasado nunca que se cambia alguien de equipo en mitad del programa, ¿no?”, apuntaba Arturo González-Campos. Y apostillaba: “Pues estén atentos”.

El invitado ha amagado con dejar ‘abandonado’ a Orestes tras escuchar su nuevo chiste, quizá improvisado, relacionado con la cantante Conchita. “Arturo, páralo tú, que yo no llego”, le pedía Roberto Leal.

El invitado le seguía la broma al presentador: “Si es que no me apetece ni ayudarle ya, se me quitan las ganas”. La divertida regañina del humorista ha provocado las risas en la mesa.

A todo esto, ¿tan malo es el nuevo chiste de Orestes? ¡Compruébalo en el vídeo!