INVITADOS GALA 10

Esta semana hemos tenido invitados de lujo. India Martínez nos ha encandilado con 90 minutos. Sie7e ha interpretado su exitazo Tengo tu love. Y Wally Lopez & Kreesha Turner han hecho que no paremos de bailar con Keep running the melody. ¿Te lo has perdido? Vuelve a ver sus actuaciones.