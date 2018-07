Pablo Alborán: "El secreto para ser un número uno es dejarse la piel"

Pablo Alborán, artista revelación del año ha sido el encargado de bendecir el estreno de 'El Número Uno'. El cantante y compositor malagueño nos presentó en directo y acompañado por sus dos guitarristas de la gira, Lolo Álvarez y Porty, su último single, 'Te he echado de menos'.

Justo antes de grabar su actuación, Pablo Alborán nos recibió en su camerino dónde nos contó lo agradecido y emocionado que estaba. "Estoy alucinando con lo que estoy viendo", nos dijo después de ver las actuaciones de varios de nuestros concursantes.

Os invito a ver 'El Número Uno' porque promete bastante

Cuando le pedimos que nos diera algún consejo, humildemente Pablo respondía "No soy nadie para dar consejos, todavía no se cómo ni por qué he sido número uno". Lo que si tiene claro es que sin dejarse la piel es imposible llegar muy alto.

Además, el cantante nos contó que no hay que ver la música como un número, "la música es pasión y emoción".

Ser el número uno le ha abierto las puertas, "he tenido la oportunidad de conocer a más gente y me ha permitido seguir aprendiendo".

Pablo Alborán está inmerso en su gira por España y en Portugal dónde también se ha convertido en el número uno en las listas de los discos más vendidos. Además, en Julio tiene planteada la gira internacional por América y ya en mente su próximo álbum.