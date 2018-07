Y El Número Uno cambió sus vidas

El flamante ganador de la primera edición de El Número Uno, Jadel, no ha parado de trabajar en el mundo de la música. Está preparando su primer disco y poco después de terminar el programa lanzó su primer single, "Que mas da", que fue número 1 en iTunes. La gira que hizo ese mismo verano por España fue todo un éxito. Además, en la actualidad está triunfando junto al cantante Rasel con la canción "Viven" que no para de sonar en las todas las radios.

La segunda clasificada, Roko, es el rostro que más estamos viendo en Antena 3. Fue la ganadora de la segunda edición de Tu cara me suena, donde nos soprendió con grandiosas imitaciones y actuaciones espectaculares. Además, es embajadora de Te Toca, un concurso para mejorar el ambiente escolar. La artista andaluza publicó un álbum de versiones en el 2012 junto al cantante y compositor granadino, Antonio Ferrara y en la actualidad, Roko está preparando su nuevo disco y una serie de televisión.

Casi todos han sacado al menos un single al mercado

Garson, uno de los cantantes más carismáticos de El Número Uno, sacará en breve su nuevo disco, "We're One". Es un álbum dedicado a su club de fans, llamado “Black Glams”, que verá la luz el próximo 29 de Junio en Valencia gracias a un proyecto de crowfounding. Además, ha realizado una gira por toda España.

Por su parte, Hermi Callejón que fue nombrada la mejor voz del programa, ha dado también conciertos donde ha cantado a duo con Franco de Vita y Sergio Dalma, uno de los miembros del jurado de la primera edición de El Número Uno. Además, ha publicado un sin “Dama de la suerte” con composiciones propias. El primer single será “Dímelo tú”. También está ultimando los detalles de la Gira íntima de acústicos con la que recorrerá todo el país a partir del 19 de mayo. Hermi está preparando su primer disco del que ya hay single adelanto, "Regalame".

Pablo Vega, uno de los cantautores de la primera edición, ya ha publicado "Como tú", un adelanto del disco que ya está terminando, en el que canta con Roko. Al igual que sus anteriores compañeros, Pablo ha dado conciertos en diferentes ciudades del territorio nacional.

Lady Cherry, por su parte, sigue liderando su grupo de rock’n’roll llamado “The Ladies”, compuesto por seis chicas. Han publicado un disco gracias al sistema crowfounding siendo su primer single, “Rockin lotion”. Actualmente está preparando su disco en solitario, con nuevos aires pero sin perder su identidad y estilo.

La artista catalana Laia Vehí emprendió su carrera en solitario a la salida del programa. Sus primeros dos singles fueron “These days” y “Love” promocionado a través de las redes sociales, al igual que la versión del tema de Zahara, “Con las ganas”. Además, realizó una gira de conciertos en locales pequeños por todo el país consiguiendo colgar el cartel de aforo completo. Además, la cantante sigue componiendo sus propios temas y está preparando su primer disco.

Todos han dado conciertos por diferentes lugares de España

Edu Cayuela ha pulicado dos singles singles "At the time" y "Showman" y Dan Michaels, "Princesa", en cuyo videoclip participa Roko. Los dos, al igual que Sebas Robben, han dado conciertos en diferentes puntos del país.

Como ya vimos en el programa, Alberto Pestaña sacó un disco de versiones de sus canciones favoritas, "Mis números Uno", y da conciertos todas las semanas en su bar de Madrid, "Don Alberto".

La concursante ucraniana, Dana Kozac, también ha hecho sus pinitos en el mundo de la música tras su paso por El Número Uno ofreciendo varios bolos y participando en conciertos. Por su parte, Meritxell Negre, que ya tenía a sus espaldas una carrera musical, ha seguido con éxito su trayectoria tras su participación en el programa. Tiene la agenda repleta de conciertos en España y América y presenta el musical “Viva Divas Tribute”.

A persar de ser los primeros expulsados del programa, a Patrizia Ruiz y Sergio Campoy tampoco les ha ido nada mal. Patrizia publicó su primer single en mayo del año pasado, “Mentiras piadosas”, convirtiéndose en el nº1 en la lista de Rock de iTunes. Fue la protagonista del musical Blancanieves Boulevard en el Teatro Compac Gran Vía en Madrid, y también ha participado como bailarina en el concurso Splash de Antena 3. Por su parte, Sergio, ha conseguido lanzar un single al mercado, “Duele”, a finales del pasado año estuvo tres meses de Gira por China, colaborando con una compañía de baile y participó en el musical Jesucristo Superstar en julio del pasado año.