¿Dudas acerca del sistema de clasificación para el cásting final?

El casting final se celebrará en las próximas semanas en Barcelona. A él acudirán los 100 mejores cantantes que hemos encontrado en este país, y que se están clasificando en este dificilísimo proceso de selección por toda España.

Escuchamos en la red, y entre nuestros miles de seguidores en Facebook, que os preguntáis exactamente de dónde salen los 100 aspirantes del casting final. Pues bien, aquí va toda la información que necesitáis.

Estamos realizando castings estas semanas en Barcelona, Valencia, Las Palmas, Bilbao, Santiago, Sevilla, Málaga y Madrid. Cuando los aspirantes realizan la prueba, se les dice que en un par de días se publicarán en la web de Antena 3 los vídeos de los seleccionados que siguen adelante en el proceso de casting.

Esos vídeos son los que podéis ver publicados en esta web, en la pestaña de cada ciudad. Durante 96 horas, pueden ser visionados, votados y compartidos en las redes sociales. Podéis consultar las condiciones para votar haciendo click AQUÍ.

Al final de las 96 horas, los cinco primeros clasificados en el ránking de cada ciudad, se clasifican directamente para el CASTING FINAL. Realizaremos castings durante 10 días en distintas ciudades, lo que implica que habrá un total de 50 finalistas seleccionados por los usuarios de la web y las redes sociales.

Sin embargo, sabéis que estamos buscando a los 100 mejores cantantes de este país, y no todo está en manos del público. Una vez conozcamos a los seleccionados por los usuarios de la web, nos faltarán todavía 50 finalistas. Estos los seleccionará la organización del programa y un jurado especializado. ¿De dónde saldrán? Como se os indica el día del casting a los aspirantes, si no se publica vuestro vídeo, es que no habéis sido seleccionados, pero si se ha publicado vuestro vídeo y no os habéis clasificado en las 5 primeras posiciones del ránking de la web, ¡todavía podéis clasificaros para el cásting final!

El programa elegirá a los 50 finalistas restantes entre los vídeos publicados en la web que no hayan quedado en las 5 primeras posiciones y se lo comunicará personalmente al final del proceso de selección.

Si tu vídeo no ha salido publicado en la ciudad en la que realizaste el cásting, es que no has pasado esa fase y, por lo tanto, no podrás ser finalista. Si tu vídeo está seleccionado pero no has contado con el favor de los internautas, no te desanimes, ¡todavía hay posibilidades!

¡Mucha suerte a todos!